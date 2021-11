Giornata mondiale del diabete, in piazza Pretoria controlli gratis

Domenica si celebra la Giornata mondiale del diabete e anche il Policlinico sarà sul campo per celebrarla e favorire una maggiore prevenzione. Lo slogan scelto quest’anno è “Fai luce sul diabete" e, come accadrà in tutta Italia e nel mondo, anche Palermo avrà un faro di colore blu che in questo caso illuminerà Palazzo delle Aquile per accendere i riflettori su questo tema.

Domenica nell’atrio di ingresso di Palazzo delle Aquile - dalle 10.30 alle 16.30 - il personale medico e infermieristico della struttura complessa di Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione, diretta da Carla Giordano, misurerà i valori della glicemia ed effettuerà visite diabetologiche gratuite. Inoltre saranno presenti gli studenti della Scuola di medicina dell'Università di Palermo che in camice e con fonendoscopio andranno in giro per le strade del centro storico per favorire la partecipazione e l’adesione alla campagna di prevenzione.

"La pandemia - spiega Giordano - ha influito negativamente sulla conduzione medica e terapeutica dei pazienti causando trascuratezza in tutti i sensi; effetti che oggi stiamo osservando con la progressione di severe complicanze in quanto il diabete è la prima causa di infarto, cecità, dialisi e amputazione degli arti. Ci auguriamo che la partecipazione della popolazione sia elevata; la giornata mondiale del diabete rappresenta un'occasione di prevenzione importante e al tempo stesso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alla necessità che tutti i pazienti affetti da diabete mellito possano avere pari accesso alle cure”.