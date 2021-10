/ Piazza Castelnuovo

Al Politeama spunta una ruota panoramica: Palermo scelta per tre giorni di eventi firmati Aperol

Dal 7 al 9 ottobre arriva in città l'"Aperol Together We Can Cheer". I palermitani potranno realizzare un video e prendere così parte alla catena di brindisi più lunga del mondo. Tra le iniziative anche karaoke ad alta quota