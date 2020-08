Cronaca Tribunali-Castellammare / Piazza Marina

L'albero più grande d'Europa "ferito", crolla un ramo del ficus di piazza Marina

Il distacco non ha causato danni a persone o cose, tranne che alla cancellata del giardino Garibaldi. L'assessore Marino: "Il fenomeno è noto come 'summer branch drop', cioè schianto estivo di una branca. E' probabilmente legato a variazioni di temperatura e umidità, ma non si può prevedere"