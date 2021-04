Il Ficus di piazza Marina

Da protezione per il Ficus a simbolo di degrado: rimossa la passerella in piazza Marina

La chioma dell'albero è stata potata per evitare che alcuni rami possano cedere. Il vicesindaco Fabio Giambrone: "Abbiamo limitato l'accesso a quella zona, transennandola, in modo da mettere in sicurezza sia i cittadini sia le radici della pianta che è uno dei simboli della città"