Nasconde marijuana e hashish in auto e nell'armadio, arrestato 50enne

Nasconde alcune dosi di droga in auto e altre nel suo appartamento, ma la polizia lo scopre e lo arresta. Maurizio Cuppari, 50 anni, è finito in manette lo scorso 3 settembre (ma è stato reso noto oggi ndr.), per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ad agire sono stati gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo.

In particolare, nei pressi di piazza Leoni, i poliziotti della sezione Investigativa hanno notato che l'uomo si era allontanato dalla sua casa con atteggiamento guardingo e aveva messo in moto l'auto allontanandosi velocemente. L'uomo è stato bloccato ed è scattata la perquisizione. In un borsello sul sedile dell’auto c'erano circa 60 grammi di marijuana. In casa, dentro il suo armadio, c'era uno zaino contenente tre sacchetti in plastica con all’interno 275 grammi di marijuana. In un altro armadio, invece, dentro la tasca di una vestaglia da uomo, c'erano 95 dosi di hashish, confezionate separatamente in carta stagnola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pm ha disposto gli arresti domiciliari. Il gip, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, ha confermato i domiciliari con monitoraggio tramite sistema elettronico.