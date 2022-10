"Tendopoli, rifiuti e degrado accanto alla statua della Santuzza": arriva la Rap ma viene respinta dai senzatetto

Gli operai della Rap arrivano in piazza Kalsa per una bonifica, ma vengono respinti da alcune persone che vivono negli accampamenti allestiti sotto l'arco di Porta dei Greci e nelle aiuole. E' quanto accaduto venerdì scorso secondo quanto fanno sapere dall'azienda che si occupa di igiene ambientale. I netturbini erano stati inviati in quell'area per una bonifica dopo le diverse segnalazioni giunte a PalermoToday sullo stato di degrado dell'angolo del centro storico, celebre perché lì viene sistemato il carro della Santuzza, dopo il corteo del Festino.

"Speravamo che la presenza del carro di Santa Rosalia, di fronte alla Porta dei Greci, potesse aiutare a risolvere la grave situazione di degrado della Kalsa. Purtroppo neanche il rispetto per la Santuzza ci può! Mi auguro che questa amministrazione incominci a dare subito segnali forti di discontinuità rispetto la precedente gestione", ha scritto Roberto.

Nei giorni successivi, la Rap ha disposto un intervento di pulizia e mandato una squadra. Ma non è andata come previsto. "Non abbiamo potuto intervenire perché gli extracomunitari che vivono lì ce lo hanno impedito". L'azienda ha anche aggiunto che "si potrà riprovare a intervenire per pulire esclusivamente con il supporto della polizia municipale". Una modalità già utilizzata altre volte in situazioni particolarmente delicate e rischiose per i netturbini.

Così, piazza Kalsa rimane preda di chi l'ha trasformata in una tendopoli per l'amarezza di chi abita in zona o semplicemente di chi si trova a passare da lì. "E' in totale abbandono abitata da persone che sporcano e si ubriacano, lasciando cattivo odore e immondizia dappertutto. Da anni esiste questa amara realtà. 'loro' si sentono i padroni. Nonostante da anni siano state effettuate ripetute segnalazioni sia al sindaco uscente Orlando che all'attuale sindaco Lagalla e alle forze dell’ordine competenti, il problema continua a essere ignorato", si legge in un altro messaggio inviato alla nostra redazione.