VIDEO | La musica e i pezzi di palco a formare una croce, il grido dei tecnici dello spettacolo: "Dimenticati"

La Fedas, federazione nazionale aziende dello spettacolo, in sit in davanti alla Regione per chiedere un contributo a fondo perduto per il calo di fatturato e pari al 50% per le aziende che noleggiano attrezzature e il sostegno per il pagamento degli affitti di immobili, sulle utenze e polizze assicurative e sui trasporti fino a marzo 2022