Barbieri e acconciatori insorgono davanti alle chiusure forzate: "Fateci riaprire"

In centinaia di sono dati appuntamento in piazza Indipendenza. Chiedono di potere riprendere a lavorare, ma anche ristori adeguati. Protesta organizzata da Confesercenti: "L'inefficienza di chi gestisce il sistema pandemico non può essere pagata da noi"

"Tagliati fuori, fateci riaprire". Con questo slogan titolari e lavoratori di centri estetici e saloni di acconciatura sono scesi in piazza stamani per protestare contro la chiusura disposta con la zona rossa. Si sono dati appuntamento in piazza Indipendenza, dove c'è la sede della presidenza della Regione. Chiedono, oltre alla riapertura delle attività, anche ristori adeguati. La presenza dei manifestanti ha mandato in tilt la circolazione e l'area è presidiata dalla polizia.

La protesta è stata organizzata dal gruppo benessere di Confesercenti Palermo. "Siamo stanchi - dicono Toni Oneto, Cosimo Campagna e Nunzio Reina - di questa situazione. Chiediamo tutele nel pieno rispetto delle regole e della salute pubblica". "L'inefficienza di chi gestisce il sistema pandemico non può essere pagata da noi - aggiunge Nunzio Reina, responsabile area produzione regionale di Confesercenti. - Tutte le attività sono in perdita. Diamo più garanzia sanitaria noi aperti, che con la chiusura. Così incentiviamo il lavoro degli irregolari".