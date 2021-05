Piazza Giachery, tir perde il rimorchio: strada bloccata e traffico deviato

Il mezzo pesante è rimasto letteralmente al centro della strada. Non ci sono feriti o altri mezzi coinvolti, ma le operazioni di recupero hanno richiesto del tempo. I mezzi provenienti da via dei Cantieri sono stati costretti a immettersi su via Montepellegrino

Inconveniente stamani per quanti dovevano transitare da piazza Giachery. Un tir, che proveniva da via Crispi, ha perso il rimorchio ed è rimasto letteralmente al centro della strada. Non sono stati coinvolti altri mezzi e non ci sono feriti ma la presenza del mezzo pesante ha bloccato il traffico. I mezzi provenienti da via dei Cantieri sono stati costretti a immettersi su via Montepellegrino.