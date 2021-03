Bagheria, si riqualifica l'area della vecchia pompa di benzina di piazza Garibaldi

Al via i lavori per la riqualificazione dell'area dove era presente l'impianto di distrubuzione benzina in piazza Garibaldi. La zona verrà messa in sicurezza eliminando, a cura della multinazionale Eni idrocarburi, i serbatoi interrati del distributore di benzina che era presente in piazza.

Dopo che verranno eliminati i serbatoi interrati l'amministrazione comunale potrà procedere alla riqualificazione di tutta l'area.

I ritardi dovuti sia alla querelle con Eni sia ad un parere autorizzativo che doveva giungere dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali hanno influito nel ritardo nell'avvio dei lavori, ma nei giorni scorsi le problematiche sono state superate. Sarà tutta la piazza a venir riqualificata, inclusa la pulizia costante della zona e della fontana.