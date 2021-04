Piazza delle Vergini, dopo il diserbo cittadina dona le sue piante per adornare la fontanella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ci sono presone che si prendo cura solo delle mura domestiche e altre che hanno a cuore anche gli spazi e i beni comuni.

E' il caso della signora Maddalena Ruggiero, che dopo il diserbo effettuato stamatina dalla Rap in piazza delle Vergini - tra via Maqueda e via Roma - ha voluto donare le sue piante per adornare la storica fontanella.

A renderlo noto è Antonio Nicolao, vicepresidente della Prima circoscrizione, che si complimenta con la signora: "Questo gesto amorevole non può che sconfiggere dieci incivili che solitamente trasformano le strade in veri e propri immondezzai. Meno male che c'è gente capace di atti d'amore verso il prossimo e verso quelli che sono i beni comuni. Questo gesto, a beneficio della collettività, valorizza uno spazio pubblico e allo stesso tempo assume un valore politico: si tratta infatti di un segnale tangibile di amore e rispetto per la nostra città. Speriamo - conclude Nicolao - che di questi esempi positivi ce ne possano essere sempre di più".