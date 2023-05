Sulla moto rubata con due ragazzine e un coltello sotto la sella, si scontra con una volante e fugge: denunciato

Momenti concitati ieri pomeriggio nella zona tra piazza Campolo e via Serradifalco. Un giovane, alla guida di uno scooter privo di targa, che aveva in sella con lui anche due ragazzine, tutti senza casco, dopo aver imboccato contromano alcune strade si è scontrato con una volante della polizia in via Alfredo Catalani e dopo l'urto è fuggito.

Sul posto sono invece rimaste le due minorenni. Gli agenti hanno perquisito il motorino, di cui era stato denunciato il furto, e trovato sotto la sella un coltello con una lama di oltre 15 centimetri. L'uomo è stato rintracciato successivamente e condotto negli uffici di polizia dove è stato denunciato per ricettazione, resistenza e possesso di arma bianca. Le due ragazzine hanno detto di conoscerlo appena e sono state affidate ai genitori.