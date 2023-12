Piazza Bologni, sfondano vetrata del ristorante e rubano tutto

Hanno sfondato la vetrina e si sono portati via soldi che si trovavano in cassa, bottiglie di vino e liquore e alcuni palmari. Ennesimo furto con spaccata nel cuore del centro storico. E' successo nella notte: questa volta a essere stato preso di mira è il ristorante Cucci, in piazza Bologni. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale. I ladri poi sono fuggiti.

"Siamo molto sconfortati per quanto sta avvenendo in città - dice Giovanna Analdi, presidente dell'associazione Cassaro Alto - Cerchiamo in questi ultimi mesi di organizzare degli incontri per sensibilizzare tutti e cercare di rendere il nostro lavoro più sereno. Ma poi ci troviamo davanti a questi gesti terribili che lasciano tanto scoramento dentro".

"Oggi - ha proseguito - abbiamo organizzato con la facoltà teologica una merenda con i bimbi dei quartieri Ballarò, Kalsa e Brancaccio. La nostra associazione cerca di fare tanto ma questi continui furti creano tanta rabbia e paura nei commercianti". Sul furto indagano i carabinieri.