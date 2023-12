VIDEO | Il furto al ristorante I Cucci: così i ladri hanno spaccato la vetrina, le immagini

E' successo nella notte in piazza Bologni. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale. I ladri hanno portato via i soldi che si trovavano in cassa, bottiglie di vino e liquore e alcuni palmari. Poi sono fuggiti