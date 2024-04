Una strada sarà intitolata a Falcone e Borsellino, è la piazza davanti alla stazione Notarbartolo

Da piazza Matteo Maria Boiardo a piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dopo l'aeroporto di Punta Raisi, ai due magistrati uccisi dalla mafia nelle stragi del 1992 sarà intitolato lo spazio davanti alla stazione Notarbartolo. E' quanto previsto da una determina del sindaco Roberto Lagalla.

Sull'intestazione ai due giudici simbolo della lotta contro Cosa nostra si sono già espressi favorevolmente la Commissione toponomastica, nello scorso novembre, e la Sovrintendenza, a gennaio. Adesso manca soltanto il via libera della Prefettura, un passaggio formale prima dell'ufficializzazione del cambio di nome. La piazza era stata intitolata a Boiardo, poeta quattrocentesco, autore dell'Orlando innamorato, nel 1969.

A Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo è dedicata una villa, il parterre che si trova di fronte al Giardino Inglese. A Paolo Borsellino sono intestati il Velodromo di via Lanza di Scalea e un atrio all'interno della Biblioteca comunale. Adesso il nome dei due giudici sarà anche impresso su una strada che si trova a pochi passi da via Notarbartolo, dove abitava il giudice Falcone e dove ogni anno il 23 maggio alle 17:58, giorno e ora dell'esplosione della carica di tritolo in autostrada, si ricordano le vittime dell'attentato di Capaci.