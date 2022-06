Piazza Bellini invasa dalle auto, Lagalla: "Sulle isole pedonali in centro storico non si torna indietro"

"La mia idea è chiara: sulla pedonalizzazione del centro storico non si torna indietro". E' tranchant il sindaco Roberto Lagalla, che stigmatizza l'invasione delle auto di appena due giorni fa in piazza Bellini, che nulla ha a che vedere con la passerella dell'associazione ferraristi Trinacria, avvenuta sempre nella stessa giornata e autorizzata dal Comune per un breve lasso di tempo.

Il sindaco, che recentemente ha annunciato la riduzione della Ztl, non arretra invece di un millimetro sulle isole pedonali. Anche se resta convinto della necessità di "connettere l’assenza delle auto con la qualità dello spazio pubblico ritrovato e con il decoro urbano: non è - spiega - una guerra contro le macchine e gli altri mezzi privati, ma una battaglia di civiltà per la qualità della vita dei palermitani e dei turisti".

Quanto avvenuto in piazza Bellini non sarebbe un caso isolato. In pratica, ad una certa ora della notte, in barba ai divieti per le auto, vengono prese d'assalto varie isole pedonali istituite in centro storico. "E' una circostanza - afferma Lagalla - che purtroppo si ripete nel tempo stando a quanto ho potuto constatare dalle molte fotografie inviate dai cittadini, che immortalano situazioni analoghe in altre isole pedonali, soprattutto durante le notti dei fine settimana. Immagini che sono la dimostrazione di come i concetti di mobilità, pedonalizzazione e qualità dello spazio pubblico vadano rivisti e migliorati, come ho sempre sostenuto".