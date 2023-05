Piazza Castelnuovo, piantate 17 palme attorno al Palchetto della Musica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A piazza Castelnuovo, attorno al Palchetto della Musica, il verde ritorna ad assumere la configurazione originaria, risalente al 1905, con la piantumazione di 17 palme dattilifere in sostituzione degli esemplari morti a causa del punteruolo rosso o per le avverse condizioni climatiche".

A darne notizia è Salvatore Palumbo, consigliere dell’ottava circoscrizione, che sottolinea "gli importanti passi compiuti verso la conquista di una normalità nella gestione del verde, in attesa che venga assunta una chiara posizione per recuperare il cronico ritardo delle potature in tutta la città".

"Un ringraziamento ai tecnici e alle maestranze dell’area verde del Comune per la professionalità manifestata in questa operazione di 'relooking' del verde".