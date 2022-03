Piante donate alla scuola dal Comune rubate dopo 3 mesi, l'istituto: "Un furto ai bambini e al quartiere"

Sono durate appena tre mesi, il tempo di restituire un barlume di decoro a una strada di quell'area, compresa tra l'Orto Botanico e la stazione centrale, che al calar del sole è spesso "terra di nessuno" . Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono state rubate le due piante sistemate davanti all'ingresso dell'istituto paritario Maria Santissima del Rosario, di via Gian Filippo Ingrassia. A segnalarlo a PalermoToday è Roberta Gambino, un'insegnante della scuola che ospita circa 150 alunni di classi tra asilo e scuola media.

"Le piante ornamentali poste davanti al portone - spiega Gambino - ci erano state donate dal Comune a dicembre scorso. Non è tanto il valore monetario quanto il gesto compiuto nei riguardi di tutti i bambini e del quartiere stesso". La docente condanna fermamente il furto: "Un misero attentato al creato e alla bellezza effettuato, quasi certamente, solo per accontentare qualche mero egoismo nell'adornazione di qualche villa privata. La questione ha portato sgomento nella scuola ci si è sentiti derubati di un fiore all'occhiello che rendeva più colorata una strada già priva di verde e di manutenzione ordinaria".

Anche l'istituto sui social ha espresso l'amarezza per l'episodio. "Un atto di cattivo gusto è stato fatto nei confronti della comunità scolastica e del quartiere: sono state rubate le piante poste davanti al portone della scuola. La bellezza, il decoro sono beni di tutti perché segno di vita e di speranza. La strada non è della scuola ma di ogni persona che passa di là. Aiutiamoci a custodire la bellezza ed essa custodirà noi!", si legge in un post accompagnato dalla fotografia dell'ingresso dell'istituto con le piante poi sparite.