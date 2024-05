VIDEO | Carini, due piantine per Peppino Impastato nella strada intitolata al giornalista ucciso dalla mafia

Due piantine in ricordo di Peppino sono state posizionate in via Giuseppe Impastato, vittima della mafia, dal fratello Giovanni. La targa dedicata al militante e giornalista assassinato il 9 maggio ‘78 qualche tempo fa è stata divelta e sostituita dall’amministrazione, guidata dal sindaco Giovì Monteleone, con una nuova.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la giornalista Gemma Contin e una delegazione di studenti dell’istituto comprensivo Laura Lanza-baronessa di Carini, dove stamattina è stato proiettato anche il film “I cento passi”. Si apre ufficialmente oggi il programma delle iniziative in occasione del 46esimo anniversario dell’omicidio mafioso di Peppino Impastato.