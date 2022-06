Scoperta maxi piantagione di erba skunk: arrestati 8 palermitani

Circa 20 mila piante di marijuana tipo 'Skunk', con altezza compresa tra i 45 e i 90 centimetri tra i filari di vite. E' quanto hanno scoperto in contrada Figotto, a Riesi (Caltanissetta) i carabinieri del Comando provinciale che hanno arrestato 8 palermitani e tre riesini. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti. Nell'ambito della maxi operazione antidroga i carabinieri sono entrati in azione insieme a personale dello Squadrone eliportato cacciatori 'Sicilia' e del nucleo Elicotteri di Palermo. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Dda ha raggiunto tre indagati originari di Riesi e 8 della provincia di Palermo.

L'indagine è scattata dopo il ritrovamento a Butera, nel Nisseno, il 2 giugno dello scorso anno, di una piantagione di marijuana di complessive 15 mila piante, per la quale gli arrestati di oggi non sono iscritti nel registro degli indagati. Gli investigatori dell'Arma hanno fatto così luce su un'associazione criminale dedita alla coltivazione e al traffico di droga, il cui presunto promotore è un 53enne riesino e che poteva contare sull'apporto di esponenti della criminalità palermitana.

Durante l'attività investigativa sono state ricostruite tutte le fasi dell'attività illecita: dal trasporto delle piantine all'interno di plateau occultati in doppifondi ricavati su cassoni di camion alla loro piantumazione e all'irrigazione. In occasione della scoperta, lo scorso 21 giugno a Riesi, della maxi piantagione di droga i carabinieri hanno arrestato in flagranza per coltivazione di sostanze stupefacenti quattro persone sorprese all'interno del fondo agricolo. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 16 milioni di euro. Cento piante sono state campionate da personale del laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Catania intervenuto sul posto e la restante parte è stata immediatamente estirpata e distrutta.