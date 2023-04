VIDEO | La serra con 250 piante di cannabis scoperta dai carabinieri a Ballarò

L'attenzione dei militari, impegnati in un servizio antidroga per le vie del centro storico, era stata attirata da un edificio di via San Giosafat che, pericolante ed in totale stato di abbandono, sembrava tuttavia mostrare segni dell’attività illecita che vi si svolgeva all’interno