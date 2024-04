Zen, oltre trecento piante di marijuana in un casolare: tre denunce

Scoperta una piantagione di marijuana in un casolare allo Zen. All'interno sistemi di irrigazione, aerazione e illuminazione allacciati abusivamente alla rete elettrica. La polizia ha denunciato tre persone dopo aver rinvenuto circa trecento piante di cannabis in un rudere riconducibile a una piccola villa che si trova nella zona di via Ludovico Bianchini.

Al momento della perquisizione gli agenti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile hanno trovato due giovani all’interno del casolare dove erano stati realizzati tutti gli impianti necessari per garantire la crescita delle piante, coltivate singolarmente nei vasi e tutte di altezze diverse. I due ragazzi, di 28 e 22 anni, hanno provato a giustificare la loro presenza lì ma sono stati bloccati e identificati.

Le successive indagini hanno portato all’identificazione del proprietario dell’immobile trasformato in serra, un uomo di 75 anni anche lui denunciato a piede libero come gli altri per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Gli agenti di polizia hanno sequestrato e portato via con un camion tutto il materiale rinvenuto che sarà distrutto.

Sono tantissimi i posti della città, a volte anche impensabili, dove vengono improvvisate serre più o meno grandi. Alcune settimane fa, per esempio, i carabinieri ne hanno trovata una nella chiesa sconsacrata di San Nicolò da Tolentino, in via del Bosco, a Ballarò. Dentro l'edificio c'erano circa 70 piante alte più un metro, e un rudimentale sistema di irrigazione e illuminazione collegato abusivamente alla rete comunale.