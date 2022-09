Scoperta una piantagione di marijuana in un casolare della provincia: due arresti

Avrebbero coltivato una piantagione di marijuana in un casolare di Santa Cristina Gela, servendosi pure di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Per questo sono scattate le manette per due uomini, di 46 e 25 anni, scoperti dai carabinieri dalle compagnia di Monreale. Dopo la convalida degli arresti, il gip di Termini Imerese ha disposto per i due i domiciliari.

All'interno del casolare, i militari hanno trovanto 430 piante di cannabis dall'altezza media di un metro e 40 centimetri, coltivati in vaso e con tutto un sistema di riscaldamento ed irrigazione, allacciato però abusivamente alla rete Enel. La droga, secondo gli investigatori, una volta rivenduta avrebbe potuto fruttare diverse milgliaia di euro.