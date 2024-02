Una coltivazione di marijuana con 170 piante di oltre un metro è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Monreale in una casa disabitata di San Martino delle Scale. Nell'immobile c'erano anche altre 200 piante già estirpate e in corso di essiccazione. I militari, che già tenevano d'occhio l'edificio, hanno arrestato due uomini di 27 e 37 anni di Belmonte Mezzagno con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e anche di furto aggravato di energia elettrica, perché la serra era alimentata con un allaccio abusivo.

I due indagati sono stati visti uscire dall'abitazione dove poi, dopo un controllo, sono state scoperte la coltivazione di marijuana e anche tutta una serie di attrezzi per il riscaldamento e l'irrigazione, alimentati rubando la corrente. Secondo gli inquirenti, una volta venduta, la droga avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.

Dopo la convalida degli arresti, il gip ha disposto per gli indagati l'obbligo di dimora nel Comune di residenza e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. L'immobile così come tutta l'attrezzatura sono stati sequestrati e la droga è stata inviata al laboratorio analisi per gli accertamenti tecnici.