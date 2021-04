Piano Zucchi, al via i lavori nel presidio operativo di Protezione civile

Gli interventi di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle infiltrazioni e il ripristino delle condizioni di sicurezza saranno finanziati dalla città metropolitana di Palermo per un importo di 90 mila euro

Al via oggi i lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle infiltrazioni e il ripristino delle condizioni di sicurezza del presidio operativo di Protezione civile Pop 11 di Piano Zucchi nel comune di Isnello, su finanziamento della città metropolitana di Palermo per un importo di 90 mila euro.

La direzione edilizia e Beni culturali guidata da Claudio Delfino, su progetto e direzione lavori di Salvatore Serio della Protezione civile metropolitana, in attuazione delle direttive del Responsabile unico del procedimento Maurizio Magro Malosso, ha appaltato i lavori per rendere fruibile in sicurezza l’immobile destinato a Presidio operativo di Protezione civile. La stazione sciistica di Piano Battaglia nei fine settimana dei periodi di maggiore innevamento, catalizza una forte concentrazione antropica, innescando un alto livello di rischio per i fruitori.

I lavori ripristineranno le condizioni di sicurezza del presidio di Piano Zucchi consentendo il pernottamento e la presenza degli operatori delle squadre di spalamento neve della Protezione civile metropolitana, anche nelle ore notturne, garantendo la sicurezza collettiva dei fruitori. L’immobile è la sede storica del ricovero dei mezzi spalaneve utilizzati dalla Protezione civile della Città metropolitana diretta da Marianna Mirto, nonché il rifugio per gli operatori e tecnici impegnati nell'attuazione del piano di emergenza Neve varato annualmente per ridurre il rischio alla popolazione che frequenta il comprensorio di Piano Battaglia. Così Leoluca Orlando: "La Città metropolitana di intesa con il Comune di Isnello conferma concreta attenzione alla riqualificazione di una struttura storica nell'ambito della più complessiva azione di salvaguardia e promozione nelle Madonie".