Capodanno al Politeama, cambia la viabilità: tutte le strade chiuse al traffico e i divieti di sosta

Mentre fervono i preparativi per la notte di Capodanno al Politeama, dove in piazza è attesa Elodie, il Comune vara il piano della viabilità. L'ufficio Traffico ha pubblicato infatti un'ordinanza con la quale vengono disposti divieti e prescrizioni che riguardano sia la circolazione pedonale sia quella veicolare tra piazza Ruggero Settimo e vie limitrofe: il divieto di sosta e chiusura al transito (ambo i lati e con rimozione coatta) durerà 24 ore almeno, ovvero dalle ore 7 di domenica 31 dicembre alle ore 7 del giorno dopo, primo gennaio, o comunque fino a cessate esigenze.

Le strade interessate sono piazza Castelnuovo, nel tratto compreso tra via Libertà e via Dante (compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica sul prolungamento della via XX Settembre); via Dante nel tratto tra piazza Castelnuovo e via Nicolò Garzilli (esclusa); l'intero tratto di via Guarino Amelia, via Folengo, via Turati via Pietro Valdo Panascia; via Paolo Paternostro tra via Garzilli e piazza Castelnuovo; via Gaetano Daita tra le vie Nicolò Gallo e Turati.

I divieti su via Libertà, invece, interesseranno la carreggiata laterale di monte, compresa tra la via Carducci e la via Dante; la carreggiata laterale di mare, compresa tra la piazza Ruggero Settimo e la via Nicolò Gallo; la carreggiata centrale compresa tra le piazze Mordini e Crispi (escluse) e piazza Ruggero Settimo e Castelnuovo. E' consentito, tuttavia, l'attraversamento della via Libertà secondo la direzione di via Archimede e via Siracusa.

Per consentire la circolazione veicolare nelle vie limitrofe all'area interessata dal Capodanno, nelle 24 ore in cui è vigente l'ordinanza, in via Libertà (carreggiata laterale lato monte, ovvero da piazza Mordini a via XII Gennaio, e lato mare, ovvero da via Torrearsa a piazza Francesco Crispi, c'è il divieto di sosta con rimozione coatta solo sul lato destro del senso di marcia.Nella carreggiata laterale lato monte (da via XII gennaio a via Carducci) e lato mare (da via Nicolò Gallo a via Torrearsa), invece, il divieto è ambo i lati.

In via Nicolò Gallo, all'intersezione con via Isidoro la Lumia, è sospesa la direzione obbligatoria a sinistra e le direzioni consentite sono ambo i lati. Sempre in via Nicolò Gallo, nel tratto compreso tra via Gaetano Daita e via Libertà, vige il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro, mentre nel tratto tratto da via Gaetano Daita a via Isidoro la Lumia sul lato destro. In via Isidoro La Lumia, invece, nel tratto compreso tra via Nicolò Gallo e via Turati, viene istituto il senso unico nel senso e nel tratto, il divieto di sosta con rimozione coatta lato civici pari e la direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con la via Turati.

In via Domenico Scinà, nel tratto compreso tra via Turati e piazza Luigi Sturzo, viene istituito il senso unico nel senso e nel tratto. In via Emerico Amari, nel tratto da via Roma a via Wagner, divieto di sosta con rimozione coatta lato sinistro. In via XX Settembre e in via Carducci, invece, la direzione obbligatoria è diritto escluso residenti della via Carducci e di via XII Gennaio (gli unici che hanno diritto al transito). In via della Libertà, carreggiata laterale di monte, compresa tra la via Carducci e la via XII Gennaio, vi sarà l'istituzione del senso unico nel senso e nel tratto e la direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con la via XII Gennaio (per cui, nel tratto compreso tra via Libertà e via XX Settembre, vige il divieto di sosta con rimozione lato sinistro).