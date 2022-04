redigere un piano sanitario relativo alle maxi emergenze, l'incontro al castello lanza di trabia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà domani 6 aprile 2022 a partire dalle ore 11:00, nella suggestiva location del Castello Lanza Branciforte di Trabia, la presentazione del volume: “La gestione del rischio nelle Maxiemergenze. Il metodo sismax”. L’incontro, organizzato dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom, dalla Fondazione “Italia in Salute” e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo, verterà sulla presentazione di una guida per il manager che deve redigere un piano sanitario per la gestione delle maxiemergenze di una Azienda Sanitaria, come per il professionista che sul campo deve gestire un evento maggiore. Il progetto formativo SISMAX rappresenta un metamodello costituito da molteplici elementi; l’elemento principale è la condivisione attraverso formazione e simulazioni, ma soprattutto attraverso la diffusione di un linguaggio e una metodologia comune. SISMAX si rivolge, come primo esempio italiano di Strumento Integrato per la Gestione delle Maxiemergenze, alle Aziende Sanitarie, ai 118, ai Pronto soccorso Ospedalieri ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie ed alle Unità di Crisi Aziendali che rappresentano gli anelli fondamentali nel Management di una Maxiemergenza.

Nel corso dell’evento interverranno: Dott. Federico Gelli, Direttore Generale Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Toscana, Dott. Alessio Lubrani, Direttore del NUE (Numero Unico Emergenza) 112 della Toscana, Alberto Firenze, Professore Associato di Medicina del Lavoro, dell’Università degli Studi di Palermo, e Commissario ad acta per l’emergenza covid Area metropolitana di Messina, modera Anna Paola Santaroni, Direttore Generale Ospedale San Giovanni Battista (ACISOM). Il CISOM fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 si è attivato immediatamente nel prestare soccorso e questo per tutto l’intero periodo pandemico, nel volume in questione sono infatti presenti diversi passaggi che raccontano l’operato dei volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.