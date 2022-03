I sindacati sul piano di risanamento dell'Amat: "Siamo consapevoli delle criticità, vigileremo sull'applicazione"

"Adesso che il piano di risanamento è stato approvato, l?Amat ha lo strumento per mettere in cantiere ogni attività per il rilancio come rendere economicamente utili i servizi complementari oltre il trasporto pubblico locale, incrementare il personale con l'assunzione degli autisti del concorso, elemento assolutamente indispensabile per ridare un servizio efficiente alla città e aumentare la produzione chilometrica, necessaria dal primo aprile 2022 con la fine dello stato di emergenza pandemico, per potere ottenere le somme del contratto di servizio con il Comune e i contributi di esercizio regionali".

Lo scrivono in una nota Franco Mineo (Filt Cgil), Salvatore Girgenti (Fit Cisl), Franco Trupia (Uil Trasporti), Fabio Danesvalle (Faisa Cisal), Carlo Cataldi (Cobas Trasporti) e Giuseppe Taormina (Orsa Trasporti). "Siamo consapevoli di alcune criticità proprie del nuovo piano di risanamento, alcune andranno comunque al vaglio del Consiglio comunale nelle prossime settimane - aggiungono - ma siamo altrettanto convinti che la giornata di ieri non sia affatto il punto di arrivo, ma lo strumento necessario per fare ripartire l'azienda consentendole quella continuità assolutamente necessaria sulla quale vigileremo".

Per i sindacati "qualsiasi gratuita polemica, elettorale e non, non scalfisce affatto i dipendenti Amat, il cui unico e solo interesse è di continuare a svolgere con dedizione, assiduità ed efficienza il proprio lavoro, nella consapevolezza che la centralità del trasporto pubblico sia elemento prioritario per l'azienda e per la mobilità cittadina".