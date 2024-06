VIDEO | Festino, task force di Comune e Rap per pulire la città: "L'anno scorso il Foro Italico era una discarica"

Lo annunciano il presidente della partecipata Todaro e l'assessore comunale alle Politiche ambientali Alongi. "Emergenza rifiuti in estate? Speriamo che per la prima volta non ci sia grazie alle nuove assunzioni, ma i cittadini facciano la loro parte". Dopo l'incendio a Bellolampo: "Qualche rallentamento ma situazione tornata alla normalità"