Piano industriale Ast spa, mancato confronto sindacale: Faisa Cisal Sicilia pronta allo sciopero

A distanza di mesi, nessun confronto si è potuto sviluppare sul nuovo Piano Industriale di Ast spa, malgrado le richieste di convocazione formalizzate, l'ultima, in ordine temporale, quella di giorno 5 aprile trasmessa all'assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò, per poter procedere a un confronto di merito del Documento programmatico, tenuto conto peraltro che il Verbale di mediazione in presenza del Vice prefetto Aggiunto di Palermo e del rappresentante della Società si fosse concluso con esito negativo a fonte della riunione convocata dalla stessa Prefettura il 26 marzo in ossequio alla prevista procedura di raffreddamento e di conciliazione di cui alla vigente Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del Trasporto pubblico locale.

Al riguardo, pur volendo essere stati fiduciosi come sindacato nei riguardi dell' assessore regionale, a tutt’oggi, prendiamo atto che nessuna convocazione in merito, ci è pervenuta. Come sindacato, in rappresentanza dei lavoratori, chiediamo al Governo Regionale chiarezza per affrontare il dovuto confronto con lo spirito costruttivo e responsabile da sempre dimostrato. Caso contrario, permanendo questo stato di fatto, la prossima settimana, una volta stabiliti tempi e modalità, Faisa Cisal Sicilia, proclamerà una prima azione di sciopero del personale dipendente Ast spa.