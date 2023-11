L’Amministrazione comunale di Belmonte: "No alla proposta di dimensionamento provinciale della rete scolastica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Amministrazione Comunale di Belmonte Mezzagno ribadisce la posizione assolutamente contraria rispetto alla proposta di dimensionamento provinciale della rete scolastica, approvata dalla Conferenza Provinciale il 20 novembre c.a. L’istruzione non è una merce, i bambini non sono numeri. Le scuole sono un luogo sacro e bisogna averne il massimo rispetto: lì ci sono le nostre radici, lì ci sono i nostri figli, lì c’è il nostro cuore. Diciamo no questa soluzione che si traduce in un taglio scriteriato di scuole che non tiene conto delle specificità territoriali e del personale scolastico. Il provvedimento di dimensionamento scolastico, se sarà attuato, peggiorerebbe inevitabilmente l’offerta formativa delle scuole del nostro territorio. Quello che lascia l’amaro in bocca è l’assenza totale di comunicazione. Nessuno ha sentito la necessità di ascoltare i sindaci dei comuni interessati, nonché le Istituzioni scolastiche coinvolte, per scongiurare questa ennesima, inconcepibile penalizzazione. È davvero necessario risparmiare qualche stipendio da dirigente scolastico e Dsga ed accettare che compiti di una certa complessità ricadano su un’unica nuova segreteria che dovrebbe occuparsi delle tante e diverse pratiche legate alle esigenze di plessi sparsi sul territorio? Non è accettabile che si sia fatta soltanto una valutazione matematica, senza analizzare il merito delle questioni, creando un forte problema alle istituzioni scolastiche, per giustificare il provvedimento. Ho chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di Belmonte Mezzagno, la convocazione urgente del Consesso entro e non oltre il prossimo 27 novembre al fine di pianificare le azioni da intraprendere, da parte del mio Comune. Sempre il 27 novembre, alle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “E. Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno, è stata organizzata un’iniziativa pubblica, dove sono stati invitati i Sindaci e gli Istituti Scolastici, interessati ai provvedimenti di dimensionamento. A Belmonte Mezzagno la situazione, dopo l’eventuale fusione, dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Ventimiglia” con la D.D. “Carol Wojtyla” comporterebbe la riduzione del personale ATA che passerebbe da 8 a 5/6 unità, mentre i Collaboratori Scolastici passerebbero dalle attuali 21 unità a 15 e la dislocazione fisica dei plessi non garantirebbe una proficua gestione della sicurezza e della sorveglianza rivolta ad alunni minori e alunni portatori di handicap di cui le scuole del nostro territorio sono sovrappopolate. Noi non ci rassegniamo facilmente, continuiamo a ribadire che nella scuola vanno fatti gli investimenti sugli organici, sul tempo scuola, sull’inclusione. La logica dei tagli non arricchisce l’offerta formativa delle scuole e non garantisce il diritto allo studio degli alunni che frequentano territori disagiati. Per tali ragioni, esprimiamo il nostro dissenso ad ogni provvedimento volto a diminuire il numero delle istituzioni scolastiche e insistiamo nel chiedere di fermare qualsiasi ipotesi di dimensionamento scolastico nella nostra provincia.