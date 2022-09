Gionfriddo (M5S): "Palermo attende da 30 anni il piano di eliminazione delle barriere architettoniche"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nessuno deve rimanere indietro non può essere solo uno slogan elettorale. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone diversamente abili ha da tempo introdotto il principio che la disabilità non è un fattore soggettivo, ma il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di parità con gli altri. Il disabile è quindi colui che ha limitazioni nelle attività abitualmente svolte e non è detto che ciò dipenda solo o in prevalenza dalle sue condizioni di salute".

Lo dice Irene Gionfriddo, candidata all'Ars con il Movimento 5 Stelle, che aggiunge: "In Sicilia ci sono 1,1 milioni di persone, il 22% della popolazione complessiva che ha difficoltà a svolgere attività abituali, di cui 303 mila con limitazioni gravi (6%) e 806 mila con limitazioni non gravi (16%). Rispetto alla media nazionale si registra un grave ritardo nella mobilità: solo il 9,1% (il 14,4% in Italia) delle persone con limitazioni gravi usa i mezzi pubblici urbani; il 4,8% quelli extraurbani (8,8%) e il 5% il treno (14,8%). A fare la differenza (in negativo) è la presenza diffusa di barriere architettoniche, per l’inerzia di tutte le amministrazioni territoriali: Regione, Città metropolitane, Liberi consorzi comunali e Comuni".

"I cittadini di Palermo attendono da 30 anni la predisposizione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Puba) uno strumento fondamentale di monitoraggio, pianificazione e coordinamento sugli interventi per l’accessibilità, ma i Sindaci non trovano di meglio da fare che scaricare le responsabilità su chi li ha preceduti. La Regione Siciliana, per il tramite dei Comuni che ne fanno richiesta, dà un contributo per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, il primo passo per non restare relegati in casa, ma il finanziamento di appena 775 mila euro per il biennio 2021-2022 è assolutamente insufficiente", conclude Giofriddo.