Tutti svegli all'alba per Piano City: i concerti fanno sold out, ma c'è chi è rimasto fuori

Dal concerto sulla scalinata del Teatro Massimo a quello all'alba alla Tonnara Florio. Ma anche Danisinni, Averna Spazio Open, Villa Igiea. Piano City conquista Palermo, e non può essere diversamente data la magia che questi pianoforti a coda portano con sé, ma c'è anche chi protesta. Non basta infatti il sold out a definire il successo di un festival itinerante che ha portato in giro per Palermo la musica dall'alba al tramonto.

Chi si è svegliato all'alba per assistere al concerto di Thomas Umbaca alla Tonnara Florio con inizio alle 6.30 non è riuscito a partecipare. "Mi sono recata all'Arenella sperando di godere di un concerto all'alba al pianoforte - spiega Sandra Gazzè - ma no. Traffico come fosse il grande raccordo anulare di Roma in un giorno feriale, imbuto di macchine fin da via Papa Sergio, residenti sbigottiti, gente che organizzava file improbabili davanti a un cartello vagamente evocativo dell'evento anelato".

Il concerto ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, avrebbe dovuto accompagnare le prime luci della giornata vista mare. "Disagio, delusione, confusione - conclude - direi in estrema sintesi. Fino alla capienza della corte interna alla tonnara, pochi 'eletti' hanno goduto del concerto. Io, invece, con moltissimi altri reietti mi sono goduta l'alba sui Quattro Pizzi". A poter assistere infatti solo un centinaio di persone, mentre tutte le altre hanno affollato la spiaggia dell'Arenella.