Piano Battaglia, nel primo giorno di primavera attivato il tapis roulant: "Sarà gratuito fino a fine stagione"

Da ieri a Piano Battaglia il tapis roulant è attivo e utilizzabile gratuitamente (lo resterà fino a fine stagione). La società in house Palermo Energia lo ha messo in funzione come richiesto del sindaco Leoluca Orlando. "L’amministratore Unico Antonio Tomaselli - fanno sapere dalla Città Metropolitana - ha confermato di essere riuscito, a pochi giorni dalla sottoscrizione dell’affidamento del servizio, a riattivare per questo scorcio di stagione la funzionalità del tapis roulant quale simbolo della ripartenza delle attività sciistiche dopo un lungo periodo di stop".

L'infrastruttura consente di raggiungere il campo scuola Marmotta, la pista per i principianti. L'annuncio è stato fatto nel corso di una riunione, avvenuta ieri e promossa dal sindaco metropolitano, per fare il punto sulle problematiche inerenti allo sviluppo del comprensorio di Piano Battaglia. Nel corso dell'incontro l'ad Tomaselli avrebbe dato la totale disponibilità di Palermo Energia nel rimettere in funzione l’intero impianto di risalita, gettando le basi anche per una collaborazione finalizzata a trasformare il comprensorio di Piano Battaglia in una vera e propria località turistica con annessi essenziali servizi in termini di gestione accesso, parcheggi e servizi essenziali con una enorme ricaduta positiva per il territorio in termini di sviluppo socio/economico.

"Piano Battaglia e il territorio Madonita - commenta il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando - sono al centro della attenzione della Città Metropolitana e, dopo un periodo di stasi dovuto alle inadempienze del gestore, ho disposto di riattivare la funzionalità di piste e impianti con una azienda della Città metropolitana. In tale percorso è stato e sarà fondamentale il ruolo del comune di Petralia Sottana e dei comuni madoniti che possono trarre grande vantaggio per il loro sviluppo e per la attrattività anche turistica”.