Piano Battaglia vuole ospitare le gare di sci agonistico, al via i lavori sulle piste

Iniziati gli interventi per la posa dei dispositivi di sicurezza. Il sindaco Leoluca Orlando: "Manteniamo fede agli impegni già presi, per dare impulso alla promozione turistica dell'intera area"

Piano Battaglia pensa in grande e punta a omologare le piste per lo svolgimento di gare a livello agonistico di sci alpino, per le specialità slalom e slalom gigante. In quest'ottica sono stati avviati stamani gli interventi di posa dei dispositivi di protezione "di tipo A" per la messa in sicurezza di tratti delle piste Sparviero e Mollica.

All'avvio delle operazioni erano presenti: per la Città metropolitana Claudio Delfino; il direttore dei Lavori e Rup Maurizio Magro Malosso e Giovanni Passafiume; il presidente del comitato regionale Fisi (Federazione italiana sport invernali) Nuccio Fontanarosa; il titolare della ditta esecutrice Piero Ferlino.

“La Città Metropolitana continua la sua azione per lo sviluppo turistico dell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - commenta il sindaco Leoluca Orlando - Con questi ulteriori interventi, realizzati nonostante le difficoltà economiche dell'Ente, manteniamo fede agli impegni già presi, per dare impulso alla promozione turistica dell'intera area".

Soddisfazione è stata espressa da Fontanarossa, per il quale "il certificato di omologazione rilasciato dalla Fisi è anche una garanzia ai fini dell'utilizzo della pista in massima sicurezza da parte di tutti gli utenti sciatori".