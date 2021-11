Piste omologate ma a Piano Battaglia non si scia: "Sport invernali bloccati dagli uffici pubblici"

Le piste sono omologate ma a Piano Battaglia non si scia. Un paradosso dovuto al braccio di ferro tra la Città metropolitana e la Piano Battaglia srl.

L'ex Provincia aveva aggiudicato la gara per le piste di Piano Battaglia ad un gestore diverso da quello degli impianti di risalita. E così la Piano Battaglia srl, che considera risolto il contratto dall'ottobre del 2020, si è rivolta al Tar ritenendo che "non sia stato correttamente individuato il gestore delle piste".

"Stando così le cose - prosegue - la legge vieta di mettere in esercizio gli impianti. In questo senso gli sport invernali ed il loro indotto, nella Sicilia occidentale, devono ritenersi bloccati dagli uffici pubblici competenti e non da questa impresa che già da tempo si è messa da parte, rinviando ad altra sede, e purtroppo ad altri tempi, l'accertamento della verità".

A Piano Battaglia quindi non si scia, malgrado la Federazione italiana sport invernali abbia rilasciato pochi giorni fa il certificato di omologazione nazionale per lo slalom speciale alla pista "Sparviero" e dopo la pista "Mollica"). "L'area sciabile attrezzata è chiusa per la decisione unilaterale della Città metropolitana", accusa la Piano Battaglia srl.