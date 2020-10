Piano Battaglia, M5s: "Salviamo la stagione sciistica oggi in bilico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La deputata Roberta Schillaci riunisce all’Ars gli attori coinvolti: “Serve tavolo tecnico con Orlando e recepimento legge regionale n.3 del 2003. Superare subito contenziosi e avviare la stagione”. “Un tavolo operativo con il sindaco della città metropolitana di Palermo Leoluca Orlando per trovare un accordo bonario che metta fine al contenzioso e salvare la stagione sciistica di Piano Battaglia e ancora un intervento legislativo all’Ars per recepire la legge numero 3 del 2003 per fare chiarezza sulla gestione dell’area sciistica di Piano Battaglia che anche quest’anno rischia di essere compromessa per un contenzioso probabilmente frutto di incomprensioni e inadempienze”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci a margine dell’audizione in commissione Ambiente all’Ars avente per oggetto la questione piano Battaglia dove a causa di un contenzioso è in pericolo l’avvio della stagione sciistica.

“Al momento – spiega Schillaci – un contenzioso disastroso tra la Città metropolitana e il gestore degli impianti Piano Battaglia srl rischia di far saltare la stagione. Un rischio che deve essere necessariamente scongiurato a pochi giorni dalle prime nevicate e dall’avvio della stagione sciistica. In pratica una concessione onerosa e poco chiara nei confronti del gestore, pare abbia convinto quest’ultimo a chiedere la rescissione del contratto oltre che un risarcimento danni che finirebbe come al solito a ricadere su cittadini e sugli operatori turistici. Un vero disastro per la già flebile economia di un territorio che dovrebbe essere un naturale attrattore turistico per tutta l’area e volano economico per tutta la regione. La politica deve fare la sua parte, per questa ragione, sto depositando un disegno di legge che va nella direzione del recepimento della legge 3 del 2003, volto anche a rilanciare le aree sciistiche” – conclude Schillaci.