In migliaia a Piano Battaglia per il debutto de "La Domenica Favorita", impianto di risalita aperto eccezionalmente

Le gare in bici per i più piccoli, le visite panoramiche sulla seggiovia Mufara, l'arrampicata immersa nella natura, il villaggio di Pompieropoli e le escursioni. Migliaia di persone hanno partecipato al debutto de La Domenica Favorita a Piano Battaglia.

Per la prima volta il modello delle domeniche all'interno del Parco della Favorita è stato esportato fuori Palermo. Tantissime famiglie provenienti dalla città e dalla provincia hanno raggiunto, sin dalle prime ore del mattino, la località sciistica è hanno partecipato a decine di attività organizzate da associazioni e istituzioni.

Presente alla manifestazione anche Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e della Città Metropolitana che sostiene l'evento. Per l'occasione è stato aperto eccezionalmente l'impianto di risalita gestito da Palermo Energia, società in house della Città Metropolitana. Già a metà giornata sono stati venduti 500 biglietti. Nel pianoro era anche presente l'area Salute e benessere gestita dall'Asp con medici e specialisti che hanno effettuato screening, visite di prevenzione gratuite.

“Il debutto oltre i confini di Palermo de ‘La Domanda Favorita’ ha dimostrato che un territorio come Piano Battaglia non vive soltanto in inverno, ma può essere valorizzato tutto l’anno - dicono Fabio Corsini e Marco Lampasona del comitato organizzatore - con le associazioni e le istituzioni abbiamo portato a Piano Battaglia il modello Favorita con il coinvolgimento dei Comuni madoniti e abbiamo riempito le strutture ricettive del comprensorio”.