Piano Battaglia, finalmente c'è il via libera: da domani attivi tutti gli impianti di risalita

Da domani saranno attivi tutti gli impianti di risalita di Piano Battaglia. L’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) ha completato tutte le verifiche tecniche sulle strutture e ha dato il via libera alla riapertura degli impianti.

Questo il commento del sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla. “Il provvedimento dell’Agenzia è la dimostrazione del buon operato messo in campo dalla Città Metropolitana, Palermo Energia, la sua partecipata che gestisce gli impianti, e il lavoro di sinergia con i Comuni del comprensorio di Piano Battaglia, Petralia Sottana, Polizzi, Isnello e Collesano, oltre che al coordinamento con prefettura, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale regionale e le Protezioni civili dei comuni per tutte le attività di controllo e sicurezza del territorio. I numeri di visitatori delle ultime settimane testimoniano quanto sia centrale il ruolo che Piano Battaglia gioca nello sviluppo delle Madonie e, per questa ragione, la Città Metropolitana proseguirà a impiegare i suoi sforzi per rendere il comprensorio attrattivo e a migliorarne i suoi servizi”.