Piano Battaglia, per la prima volta impianti di risalita aperti d'estate

Per la prima volta, gli impianti di risalita di Piano Battaglia della Città metropolitana apriranno al pubblico anche durante l'estate.

Dopo aver ricevuto il nulla osta tecnico da parte dell’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), da domani la struttura sarà fruibile sia in salita sia in discesa tutti i sabati e le domeniche, dalle 10 alle 18, con la possibilità di poter trasportare anche mountain bike per permettere a visitatori e appassionati di salire fino alla vetta di monte Mufara di 1.800 metri.

Palermo Energia, società partecipata della Città Metropolitana, si è occupata di completare tutte le opere di manutenzione sulla seggiovia biposto Mufara, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

"Si tratta di un traguardo, di fatto, inedito per Piano Battaglia che la Città metropolitana riesce a raggiungere - dice il sindaco Roberto Lagalla -. Avere la possibilità di sfruttare appieno gli impianti di risalita anche nella stagione estiva rappresenta un significativo passo dell’Ente verso i visitatori e i turisti che potranno godere dello spettacolo e dell’offerta di Piano Battaglia e del territorio delle Madonie anche in questa stagione. Infine, in base alla richiesta che riscontreremo con questa iniziativa, valuteremo di aprire gli impianti anche in altri giorni della settimana, oltre ai weekend".