Piano asili nido del governo: ecco 7,2 milioni di euro per Palermo

“Quasi venti milioni di euro per gli asili nido siciliani. C’è una sola parola per commentare la decisione del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: grazie, a nome mio e di tutte le famiglie siciliane con bimbi in età prescolare, in particolare le mamme lavoratrici con ovvie e comprensibili difficoltà”. Lo dichiara Mimmo Turano, esponente siciliano della Lega e assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, riguardo alla firma, da parte del ministro leghista Valditara, del decreto per un nuovo Piano per gli asili nido, che prevede l’arrivo di 7,2 milioni di euro per Palermo, 5,76 milioni per Catania e 5,76 milioni per Messina, per un totale di 18.720.000 euro per le tre città metropolitane.

L'elenco dei posti nei comuni

“La misura - aggiunge Turano - consentirà agli istituti di portare a 780 i posti negli asili. Da parte nostra, per ciò che compete alla nostra attività amministrativa a favore delle scuole di tutta la regione, non ci limiteremo a ringraziare, ma a fare buon uso delle risorse disponibili per garantire servizi e formazione a chi studia e vive la scuola, senza distinzione di ordine e grado”.