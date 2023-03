Due mesi fa il suicidio di Francesco: a Piana nasce la proposta per una commissione consiliare sulle politiche giovanili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Piana: nasce la proposta per l'istituzione di una commissione consiliare sulle politiche sociali e giovanili. L'idea è del gruppo Primavera Arbëreshe a seguito del ricordo di Francesco Mancuso, giovane che due mesi fa ha deciso di togliersi la vita. Durante il Consiglio Comunale tenutosi il 16 marzo del 2023, il consigliere Claudio Scalia Capogruppo di Primavera Arbëreshe ha voluto ricordare Francesco Mancuso, giovane di 22 anni, studente universitario, che tanto frequentava Piana degli Albanesi, che lo scorso 16 gennaio decise di porre fine alla sua vita: “Francesco ci ha offerto, nel modo più drammatico, uno sguardo in un malessere diffuso ma nascosto. L’insostenibilità di modelli performanti e un’ideale del successo, in una società plurale e iniqua, in cui l’accettazione delle diversità dovrebbe essere un valore ponderale”.

Con queste parole, a due mesi dal tragico evento, si è ricordata la storia di Francesco, che è, purtroppo, simile a quella di numerosi altri coetanei in tutta Italia. Su questi temi, la politica locale sembra avere un ruolo marginale ed i comuni poche risorse a disposizione. Così, abbiamo lanciato la proposta di istituire una Commissione Consiliare sulle politiche sociali, giovanili, familiari, abitative, culturali e le pari opportunità, invitando il gruppo consiliare di maggioranza a sottoscriverla e presentarla congiuntamente al prossimo Consiglio Comunale disponibile. La Commissione potrà essere un luogo di discussione, monitoraggio e proposta per affrontare le problematiche sociali che coinvolgono la Comunità.

Tra i primi argomenti da trattare sarà proposto proprio quello delle politiche di prevenzione del disagio giovanile per progettare un percorso condiviso che renda il paese più inclusivo e fornisca maggiore consapevolezza sul tema.