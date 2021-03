Piana degli Albanesi, rsa trasformata in struttura Covid: 40 posti letto a disposizione

L’accesso è riservato a persone non autosufficienti prioritariamente in dimissione dagli ospedali. Rimarranno ricoverati nella struttura fino a quando non risulteranno negativi al tampone molecolare

La residenza sanitaria assistita di Piana degli Albanesi dell’Asp è stata trasformata, temporaneamente, in Rsa dedicata all’assistenza di anziani non autosufficienti Covid positivi. Sono, complessivamente, 40 i posti letto attivi, già, da ieri sera, (estensibili, in caso di necessità, a 60 posti).

L’accesso è riservato a persone non autosufficienti prioritariamente in dimissione da reparti ospedalieri Covid. Rimarranno ricoverati a Piana degli Albanesi fino a quando non risulteranno negativi al tampone molecolare. Nella struttura lavorano medici, infermieri, operatori socio-sanitari oltre ad uno psicologo e un assistente sociale

Oltre ai 40 posti letto nella Rsa Covid di Piana degli Albanesi, l’Asp può contare su altre due strutture a bassa intensità di cura: la rsa “Omnia Services” di Borgetto dotata di 30 posti letto e il domicilio protetto di Castelbuono con 24 posti letto. Per i pazienti Covid positivi autosufficienti, clinicamente guariti, che non possono fare rientro al proprio domicilio rimane sempre disponibile il Covid Hotel San Paolo Palace di Palermo (100 posti).