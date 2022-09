Piana degli Albanesi, uno spazio ludico educativo per bimbi disabili e affetti da patologie oncologiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 10 settembre 2022 nei locali dell’ex convento cappuccino Patret, in via Drita, a Piana degli Albanesi, sarà dedicata una stanza ludico educativa per bambini con disabilità e/o con patologie oncologiche, spazio aperto a tutti in una logica di inclusione vera e autentica. La stanza della "Piuma Gialla", questo il suo nome, è stata realizzata dalla Cooperativa Sociale Kleíse in rete con la Caritas diocesana di Piana degli Albanesi e sostenuta e cofinanziata nella fase di avvio dall’associazione Milano 25 Onlus di Zia Caterina, un’associazione che si occupa di sostenere le famiglie con bambini che soffrono di patologie oncologiche e dalla famiglia di Matteo La Monica, uno dei bambini che lungo il percorso della sua breve vita si è incamminato lungo una strada di fatica, un percorso in salita che lo ha condotto fino al cielo e che oggi continua ad essere presente grazie all’impegno di Benedetto e Clara, il papà e la mamma Accanto alla stanza, nello spazio esterno antistante, sorgerà il parco giochi inclusivo "Matteo La Monica - Siate bambini gentili", dal progetto Farina Macaluso Architects.