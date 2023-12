Piana degli Albanesi, grande festa per i 100 anni di nonna Rosaria Guzzetta

Temperamento forte e misurato Rosaria Guzzetta, nata il 16 Dicembre 1923, ha festeggiato insieme alla sua numerosa famiglia ed al sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, i suoi 100 anni. Un traguardo che l'amministrazione comunale, alla presenza del primo cittadino anche il presidenre del Consiglio Antonino Aclud e l'assessore Lia Inghilleri, hanno voluto omaggiare con una targa regalata alla centenaria.

"Abbiamo festeggiato gli splendidi 100 anni della nostra concittadina Rosaria Guzzetta, donna dal temperamento forte e misurato, sempre al lavoro per la propria famiglia e per l'intera comunità, conosciuta da molti come sincera amica dai saggi e leali consigli. È sempre un piacere potere rivolgere gli auguri di tutta la cittadinanza per il raggiunto traguardo di 100 anni di storie, aneddoti e successi familiari e personali, guidati da sani principi e forti valori come nella nostra tradizione Arbëreshe. Infiniti auguri a nome della comunità di Piana degli Albanesi alla signora Guzzetta e grazie a tutti i familiari per averci voluti partecipi della loro felicità", ha dichiarato il sindaco.