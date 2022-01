Piana degli Albanesi: al via lavori da 1,4 milioni di euro per il decoro urbano del quartiere San Giovanni

A Piana degli Albanesi, su iniziativa del sindaco Rosario Petta, partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione e arredo urbano che riguardano le pedonalizzazioni del quartiere San Giovanni. Gli interventi, progettati dall'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno presieduta da Giuseppe Sciarabba in sinergia con l'amministrazione del comune arbëreshe in provincia di Palermo, sono stati finanziati con un milione e 400 mila euro grazie ai fondi del Po Fesr Sicilia 2014-2020.

"I lavori - spiega Sciarabba - si concentreranno sui marciapiedi e sull'illuminazione pubblica. Saranno demolite le porzioni ammalorate o alterate. Gli elementi lapidei riutilizzabili saranno ripuliti e ripristinati, recuperando i materiali originari in termini di orlature e basolature. Nel rifare i marciapiedi, dove possibile, verranno mantenuti gli impianti di illuminazione. Negli altri casi dovranno realizzarsi i pozzetti in calcestruzzo, recuperando i chiusini in ghisa. Tutte le opere sono state progettate per creare il minore impatto ambientale possibile".

"Gli interventi - conclude Sciarabba - arricchiranno il decoro urbano di Piana degli Albanesi e si inquadrano all'interno di un percorso di valorizzazione dei centri storici delle aree interne della Sicilia che l'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno sta portando avanti insieme con vari sindaci del Palermitano e anche di altre province".