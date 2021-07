Piana degli Albanesi, approvata ieri in giunta la stabilizzazione dei 47 precari storici del Comune

Martedì prossimo firmeranno il contratto a tempo indeterminato. Si tratta dei 47 precari storici del Comune di Piana degli Albanesi, per i quali ieri la giunta ha deliberato l'assunzione, con il via libera alla stabilizzazione che ha concluso una lunga vertenza.

I 47 ex Lsu, di cui 22 co.co.co e 25 contrattisti, in servizio negli uffici amministrativi con i ruoli di tecnici, geometri, ragionieri ma anche addetti al pulimento, autisti di scuolabus e ausiliari del traffico, hanno lavorato da precari per oltre trent'anni.

“Plaudiamo, perché si è chiusa una vertenza impegnativa, iniziata nel 1989 e complicata dal fatto che il Comune è in dissesto - dichiarano il segretario Fp Cgil Palermo Lillo Sanfratello e il segretario della Camera del Lavoro di Piana degli Albanesi Vito Ciulla - Si è potuti giungere a questo risultato con il supporto fornito dalla nostra organizzazione sindacale. E' stato necessario presentare la documentazione al ministero degli Interni, per ottenere l'autorizzazione all'assunzione E il sindaco ha chiesto la collaborazione del sindacato. Ieri la giunta ha approvato l'assunzione e sono già state definite le copie dei contratti che martedì i lavoratori firmeranno. Per raggiungere questo traguardo, è stato determinante anche il lavoro svolto in sinergia tra l'Fp Cgil Palermo e la Camera del Lavoro di Piana, che ha operato in stretto rapporto con i lavoratori e con l'amministrazione comunale. Oggi possiamo ben dire che questo risultato non indifferente, ovvero la stabilizzazione di 47 precari storici, è stato determinato dal nostro lavoro. E premia il percorso seguito insieme all'amministrazione e lo sforzo messo in atto dalla nostra organizzazione sindacale”.