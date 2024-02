Spirito Arbëreshe e amore per le sue radici: Piana celebra la sua quercia, festa per i 100 anni di nonno Antonino

Grande festa per tutta la comunità di Piana degli Albanesi per il traguardo dei 100 anni di Antonino Paladino. Circondato dall’affetto dei suoi cari degli amici e la famiglia al completo che gli hanno organizzato una magnifica festa per l'occasione. Lavoratore instancabile come nella tradizione degli uomini Arbëreshe, ha dedicato parte della sua vita fuori dalla terra natia, ritornando con spirito di servizio e dedizione per l’amore verso la famiglia e la comunità.

“E' sempre un piacere potere rivolgere i migliori auguri a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Piana degli Albanesi, al nostro concittadino Antonino Paladino, per il raggiunto traguardo di 100 anni di storie umane, aneddoti storici e successi familiari e personali, guidati da sani principi e forti valori come nella nostra tradizione Arbëreshe” ha dichiarato il sindaco Rosario Petta.