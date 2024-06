"Petrolio in mare nelle acque del golfo di Palermo": ma è un esercitazione della guardia costiera

Una maxi esercitazione per difendere l’ecosistema marino a Palermo. Operazione della guardia costiera che ieri - in sinergia con la quarta divisione navale della Marina Militare - ha organizzato e coordinato una esercitazione antinquinamento nelle acque del Golfo di Palermo. L'operazione, denominata "Pollex 2024", ha coinvolto numerosi mezzi navali, oltre a personale specializzato nella gestione delle emergenze ambientali marino-costiere.

"L'esercitazione - dicono dalla guardia costiera - ha avuto come obiettivo principale il potenziamento delle capacità operative e di coordinamento in caso di sversamento in mare di sostanze inquinanti, nonché la verifica delle modalità di attuazione della relativa pianificazione operativa, dei protocolli di intervento e della sinergia tra le varie forze messe in campo. Lo scenario che ha caratterizzato l’evento si è basato sulla simulazione di una fuoriuscita accidentale di idrocarburi da una nave cisterna intenta in operazioni di scarico di prodotti petroliferi destinati al locale deposito costiero, richiedendo l'attivazione immediata dei dispositivi di contenimento e di recupero".

Hanno partecipato all'esercitazione le unità navali della guardia costiera (CP 331, CP 290 e CP 524) e tre unità navali della Marina Militare – navi Cassiopea, Spica e Sirio della prima Squadriglia Pattugliatori M.M. - dotate di sistemi di contenimento e recupero degli idrocarburi, nonché l'unità navale della società Castalia specializzata per gli interventi antinquinamento, i mezzi della società concessionaria del servizio antinquinamento ed i rimorchiatori del porto di Palermo.

Lo scenario ipotizzato ha previsto anche lo scoppio di un incendio a bordo del mercantile e pertanto sono state coinvolte altresì le unità navali dei vigili del fuoco, compreso il nucleo sommozzatori che ha provveduto al recupero di un operatore subacqueo disperso a seguito dell'incidente.

La guardia costiera di Palermo precisa che "queste esercitazioni sono fondamentali per mantenere elevato il livello di preparazione e di prontezza operativa, per sviluppare la sinergia tra gli attori coinvolti e garantire così un intervento tempestivo ed efficace in caso di emergenza. La protezione del nostro mare e delle nostre coste è una priorità assoluta".

Per gli ottimi risultati registrati durante la simulazione, la guardia costiera di Palermo rivolge "un ringraziamento a tutti i partecipanti per l'impegno e la professionalità dimostrate e ribadisce il proprio impegno e la propria dedizione alla tutela dell'ambiente marino e costiero, tra le mission principali del Corpo delle Capitanerie di porto".