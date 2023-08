Petralia Sottana nei Borghi dei Tesori Fest

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei primi due fine settimana di Settembre, 2/3 Settembre e 9/10 Settembre Petralia Sottana parteciperà all’evento “Borghi dei tesori Fest” con un programma ricco di esperienze e passeggiate volte ad osservare Petralia Sottana sotto una veste inedita. I visitatori saranno accolti da persone che a vario titolo lavorano per rivitalizzare la comunità, mettendo in campo ogni propria conoscenza per far scoprire anche i dettagli più nascosti e le storie del borgo. A tutte le risorse umane coinvolte, che già da giorni si impegnano per la buona riuscita dell’evento, vanno tutti i complimenti e meriti. Cosa prevede il programma? Sabato 2 Settembre 2023 si partirà con un’escursione guidata nei meravigliosi siti di interesse storici e geologici del “Ponte di San Brancato” e sulle orme dei fossili di un antico mare siti nel geosito Unesco chiamato “Vazu di Sant’Otiero”.

A Piazza Duomo, nel pomeriggio si svolgeranno attività di YOGA, a turni di un’ora per sciogliere lo stress con lo Yoga della risata e per rilassare i muscoli con lo Yoga Nidra (o Yoga del sonno). La sera imperdibile appuntamento con Petralia Misteriosa, che mira a scoprire aneddoti e leggende delle più nascoste stradine del paese. Domenica 3 Settembre è prevista l’apertura della Centrale Idroelettrica di Catarratti: inaugurata nel 1908 e pregevole esempio di archeologia industriale, che sarà possibile visitare a turni di un’ora e durante la quale sarà spiegato il principio di funzionamento dei macchinari inseriti all’interno. Non mancherà una ricca degustazione di prodotti locali al termine del giro. Di pomeriggio sono riproposte le leggende di Petralia Misteriosa proponendo variazioni di percorso rispetto al giorno precedente.

Nel fine settimana successivo, si inizierà Sabato 9 Settembre mattina con l’ apertura della Centrale idroelettrica con le stesse modalità del fine settimana precedente. Nel pomeriggio si punterà al divertimento dei più piccini grazie ai “Giochi d’altri tempi”, riscoprendo i giochi dei nostri nonni. In contemporanea, il pomeriggio sarà arricchito da una passeggiata nel centro storico alla scoperta del Sentiero Geologico Urbano, primo nel suo genere inaugurato in Europa. Domenica 10 Settembre si riproporrà l’escursione al ponte di San Brancato e Vazu di Sant’Otiero mentre nel pomeriggio ci si addentrerà nella tradizione popolare visitando, a turni, la sede del Ballo Pantomima della Cordella per scoprire i retroscena di questo rito, dagli strumenti musicali ai costumi di un tempo. Una meravigliosa dimostrazione di amore per il territorio e attaccamento ad esso, per conoscere e far conoscere dettagli non convenzionali dell’unico Borgo Siciliano insignito della Bandiera Arancione da parte del Touring Club Italiano. Per maggiori informazioni potete contattare il numero 0921603582. L’info point e la biglietteria centrale è corso Paolo Agliata n.162 (vicino Piazza Duomo - Ufficio Madonie Travel Service) aperto dal lun. al ven. Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Per acquistare i coupon, informazioni più dettagliate e disponibilità, collegarsi sul sito https://www.leviedeitesori.com/petralia-sottana/